半導體供應鏈短缺尚無解，外資、主力鎖定IC設計股及矽智財（IP）題材大舉拉抬，催化一波波高價股爭霸戰。台股股后再度換人做！IP股力旺21日股價衝上漲停2,340元，一舉超越信驊，躍升為台股新股后；另一檔IP股世芯-KY盤中一度衝上漲停1,005元，突破前高，再度重現台股盤中同現十千金的盛況。
台股高價股整體表現氣勢強，股價排名爭奪戰暗潮洶湧，力旺近來在特定買盤拉抬下，股價來勢洶洶，21日登上漲停2,340元，超車僅小漲5元、以2,305元作收的信驊。
信驊於今年9月23日才從大立光手中奪下股后寶座，不到1個月的時間，如今再度拱手讓出。
據統計，台股前十高股中，半導體股族群就高達六檔，占逾半數，前三高的矽力-KY、力旺及信驊，以及譜瑞-KY、祥碩及世芯-KY等，第11檔有望再躋身至千金股的聯發科也是IC設計股。
台新投顧研究部副總黃文清表示，近年來，受到中美貿易戰及疫情推升遠端需求的帶動，半導體供應鏈缺貨情況加劇，是推升這波半導體大漲，IC設計股及IP股展開比價行情的重要推手。
力旺近日展開攻勢，股價過五關斬六將，一路追趕大立光及信驊，奪下台股股后，另譜瑞-KY、祥碩、富邦媒、旭隼等多檔千金股，股價集結在1,600～1,800元附近，AES-KY向1,200元挺進，世芯-KY千金股再度曇花一現。
黃文清認為，這些IC設計股或IP股多屬於高成長股、高獲利（EPS）、且股本小，股本多在數億元至10多億元，長線持續看好，擁有高本益比（PE）、股價具有比價空間。
統一投顧董事長黎方國也分析，千金股之所以可以享有高價股的光環，主要擁有產業前景好（產業難度高）、籌碼集中（外資及投信認養股）以及毛利率高（尤其IP股收專利費用，毛利率可100％）等特性。
不過，黎方國提醒，台股目前量能僅有3千億元上下，對高價股股價推升量能恐不足，建議投資人不要冒然追高，此時應布局低PE、低波動及低股價「三低」股。
(時報資訊)
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