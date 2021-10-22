繼大陸發改委日前表示要研究干預煤炭價格後，大陸證監會20日晚間也強調，將指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額等措施，杜絕資本惡意炒作，鄭州商品交易所同日即公布具體實施措施。此一消息重擊21日以「黑色系」為主的能源期貨，動力煤合約更是開盤即告跌停。

受到利空消息的衝擊，21日大陸期貨市場盤面漲多跌少，首當其衝的動力煤主力合約跌停，跌幅11％；焦煤期貨主力合約也跌停，跌幅12％；焦炭則跌近10％。此外，螺紋、玻璃跌停，鐵礦跌近9％，PVC跌近8％，鄭醇、熱卷跌逾6％。

綜合陸媒21日報導，針對電煤價格狂飆，大陸證監會20日晚間表示，為進一步服務大宗商品保供穩價，將保持對期貨市場違法違規行為「零容忍」的高壓態勢，加大對操縱等違法違規行為的打擊力度，維護市場良好秩序。

證監會強調，將指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額、研究實施擴大交割品的範圍等多項措施，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作。

鄭州商品交易所20日晚間也發布公告，對動力煤期貨部分合約實施交易限額，並調整動力煤期貨部分合約交易手續費。現貨方面，山西焦煤焦炭國際交易中心表示，暫停「煤炭競價交易」。

(時報資訊)