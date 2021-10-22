繼大陸發改委日前表示要研究干預煤炭價格後，大陸證監會20日晚間也強調，將指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額等措施，杜絕資本惡意炒作，鄭州商品交易所同日即公布具體實施措施。此一消息重擊21日以「黑色系」為主的能源期貨，動力煤合約更是開盤即告跌停。
受到利空消息的衝擊，21日大陸期貨市場盤面漲多跌少，首當其衝的動力煤主力合約跌停，跌幅11％；焦煤期貨主力合約也跌停，跌幅12％；焦炭則跌近10％。此外，螺紋、玻璃跌停，鐵礦跌近9％，PVC跌近8％，鄭醇、熱卷跌逾6％。
綜合陸媒21日報導，針對電煤價格狂飆，大陸證監會20日晚間表示，為進一步服務大宗商品保供穩價，將保持對期貨市場違法違規行為「零容忍」的高壓態勢，加大對操縱等違法違規行為的打擊力度，維護市場良好秩序。
證監會強調，將指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額、研究實施擴大交割品的範圍等多項措施，堅決抑制過度投機，杜絕資本惡意炒作。
鄭州商品交易所20日晚間也發布公告，對動力煤期貨部分合約實施交易限額，並調整動力煤期貨部分合約交易手續費。現貨方面，山西焦煤焦炭國際交易中心表示，暫停「煤炭競價交易」。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：