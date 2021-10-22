冬季臨近，當前大陸煤炭供應與價格飆升問題，成為各方關切的焦點。大陸國家剛喊話要運用「一切必要手段」，促使煤炭回歸合理價位，包括國家能源集團等四大煤炭企業21日立刻響應「保供穩價」，先後公佈限價令。

　第一財經21日報導，2021年下半年以來，大陸煤炭價格失速狂飆，公開資料顯示，以秦皇島港5,500大卡動力煤價格來說，近期最高一度來到每公噸人民幣（下同）2,577.5元，為上年同期三倍以上，超過合理上漲範圍。

　為控制煤價上揚，發改委19日召集重點能源企業開會，要求釋放煤炭產能，穩定增加煤炭產量，強調將運用「價格法」所規定的一切必要手段，對煤炭價格實行干預措施。

　會議才開完，身為煤炭供給重鎮的陝西榆林同日率先公布降價令，即日起每公噸煤價下調100元，簽訂長期保供契約的國有企業每公噸不超過1,200元，民營企業不超過1,500元。21日，包括國家能源集團煤炭經營公司、晉能控股集團、中煤集團及伊泰集團四家煤炭集團也加入保供限價行列。

　以國家能源集團旗下的煤炭公司來說，承諾今冬明春供暖季期間，5,500大卡動力煤平倉價每公噸在1,800元；5,000大卡動力煤平倉價在1,500元以下；4,500大卡動力煤平倉價在1,200元以下，價格大幅下調。

(時報資訊)

#煤企 #發改委 #煤炭 #能源

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28941.83 +233.25(0.81%)
09:46
南韓KOSPI
3010.72 +3.39(0.11%)
09:46
香港恆生
26056.45 +38.92(0.15%)
09:51
上證指數
3597.28 +2.50(0.07%)
09:51
深圳成指
14491.85 +46.99(0.33%)
09:51
英國FTSE
7190.30 -32.80(0.45%)
10/21
法國CAC
6686.17 -19.44(0.29%)
00:05
德國DAX
15472.56 -50.36(0.32%)
10/21

延伸閱讀