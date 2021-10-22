冬季臨近，當前大陸煤炭供應與價格飆升問題，成為各方關切的焦點。大陸國家剛喊話要運用「一切必要手段」，促使煤炭回歸合理價位，包括國家能源集團等四大煤炭企業21日立刻響應「保供穩價」，先後公佈限價令。

第一財經21日報導，2021年下半年以來，大陸煤炭價格失速狂飆，公開資料顯示，以秦皇島港5,500大卡動力煤價格來說，近期最高一度來到每公噸人民幣（下同）2,577.5元，為上年同期三倍以上，超過合理上漲範圍。

為控制煤價上揚，發改委19日召集重點能源企業開會，要求釋放煤炭產能，穩定增加煤炭產量，強調將運用「價格法」所規定的一切必要手段，對煤炭價格實行干預措施。

會議才開完，身為煤炭供給重鎮的陝西榆林同日率先公布降價令，即日起每公噸煤價下調100元，簽訂長期保供契約的國有企業每公噸不超過1,200元，民營企業不超過1,500元。21日，包括國家能源集團煤炭經營公司、晉能控股集團、中煤集團及伊泰集團四家煤炭集團也加入保供限價行列。

以國家能源集團旗下的煤炭公司來說，承諾今冬明春供暖季期間，5,500大卡動力煤平倉價每公噸在1,800元；5,000大卡動力煤平倉價在1,500元以下；4,500大卡動力煤平倉價在1,200元以下，價格大幅下調。

(時報資訊)