中美能源公司間的液化天然氣（LNG）大單，於近期逐一敲定，外界直觀認為，主要是受到近期中國缺電危機助力推動，但從另一層面來看，中國也藉此履行與美國的首階段貿易協議承諾，既解燃氣之急，也緩和對美國的履約壓力，可謂是一石二鳥。
燃煤發電至今仍是中國主要的發電方式，占比約七成，但因致力推行「能耗雙控」環保政策，導致電煤減產供不應求，陷入缺電危機。
危機發生的第一時間，中國除不得已放寬煤炭生產限制，政府也要求能源企業加速自海外進口能源，包括目前價格飛漲的LNG在內的能源，而與其有協議履約壓力的美國，順理成章成為主要進口國之一。
2020年全球四大LNG出口國排名，依序為澳洲、卡達、美國、俄羅斯。中美貿易戰之前，中國曾為美國第三大LNG購買國，然而2019年因貿易戰的緣故，中國暫停自美進口LNG，直到2020年1月中美首階段協議簽署，中國承諾對美增購的2千億美元商品中，即包括能源。
在拜登上台後時隔8個月，美國貿易代表戴琪10月4日發表對中貿易政策，特別提到中國過去兩年在採購美國農產品上，確實履行雙方簽署的貿易協議，但也明言在其他領域上有不足之處。
根據彼得森國際經濟研究所（PIIE）推算，從美方數據來看，2021年前八個月，中國應向美國購買1,130億美元產品，但實際僅購買706億美元，完成度為62％。
距離協議到期已不到三個月，當外界關注要如何補足此一缺口時，中國能源企業陸續傳出消息：先是民企新奧股份與Cheniere Energy簽署13年長期合約，每年自美國進口90萬噸LNG，接著中石化又與另一家美企Venture Global簽下三張大單，其中兩張規模達到每年400萬噸，時間長達20年。
稍早消息指出，至少五家中企正與美企磋商，如今新奧、中石化已達陣，市場關注其他企業動態。
(時報資訊)
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