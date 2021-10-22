中國進口液化天然氣(LNG)變化 受中美首階段貿易協議履約壓力及能源短缺危機雙重影響，中企向美企購買液化天然氣（LNG）加速進行。根據美國能源部日前公布的文件顯示，中國能源巨頭中國石化（簡稱中石化）與美國能源公司Venture Global已簽署兩份20年長約，每年將向後者購買400萬噸LNG，使中國自美國進口LNG數量增加逾一倍。

路透21日報導，兩份長約內容顯示，Venture Global位於路易斯安那州的工廠，每年將提供400萬噸LNG給中石化，但無標註何時開始供應，僅稱協議是在9月份簽署。

南華早報則披露，此兩份合約將使中國從美國進口LNG的數量增加超過一倍。美國在2020年是中國排名第六的LNG供應國，進口量為310萬噸。數據顯示，2021上半年，中國自美國進口LNG占比進一步增加，達到10％；美國成為僅次於澳洲、卡達、馬來西亞的中國第四大LNG來源國。

另據美國能源部公布的另一份文件指出，Venture Global還與中石化的貿易部門聯合石化，簽署了第三份協議，從2023年3月1日起為期三年，每年從其Calcasieu Pass設施向中石化供應100萬噸LNG。

稍早有消息指出，中國近期因為陷入能源短缺危機，至少有包括中石化、中海油、浙江能源等五家大型國企正加快與Cheniere Energy和Venture Global等美國天然氣出口商磋商，以敲定長期LNG供應合約。

在中石化與Venture Global的交易公布前，中國民營天然氣公司新奧股份於10月11日宣布，與Cheniere達成為期13年的交易，新奧股份將從2022年7月開始，每年向Cheniere購買90萬噸LNG。此筆交易也是2018年貿易戰開打以來，中美首筆LNG大宗交易。

(時報資訊)