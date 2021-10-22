溫管法修法草案21日預告，明定碳費收取標準，並增列多項罰則，最重罰鍰上限200萬元，且若無法改善可按次處罰，嚴重者還可停工或停業，限制或停止交易。相關規定對企業經營造成直接影響，不再像以往只要求限期改善而無罰則。
值得注意的是，應繳納碳費者，若有偽造、變造或其他不正當方式短報或漏報與碳費計算有關資料，中央主管機關可依查核結果核算排放量，並以碳費收費費率兩倍計算，追討相關碳費，主管機關還可持續追溯五年內應繳納費用，且按日計息，希望遏止逃漏登記的歪風。
環保署指出，依新法規定，收取碳費對象有登錄義務，如果明知為登錄不實事項，在後續盤查查驗出，將被處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並通知限期改善，且於重新核配排放量時，扣減其登錄不實差額排放量，期限屆期仍未完成改善者，還會按次連續處罰，違反情節重大者，還會被處以停止操作、停工或停業，及限制或停止交易等影響企業經營的嚴重處分。
如果要進行碳權轉換交易，在移轉期限日，帳戶中未登錄足供扣減排放額度者，每公噸超額數量將處以碳市場價格三倍罰鍰，以每1公噸1,500元為上限。
另外配合新增「高溫暖化潛勢溫室氣體及相關產品」的管制 ，像是「氫氟碳化物」（HFCs）等氣體，在製造製造、輸入、輸出、販賣或使用或排放許可、紀錄、申報及管理事項，如果違法規定將處以20萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知限期補正或申報屆期仍未遵行者，按次處罰。
新法中規定，在課徵碳費產品中，在製造、輸入或販賣時，必須申請標示碳足跡，並於產品容器或外包裝標示，若違反標示、申請、查核、使用 及管理事項規定者，處1萬元以上100萬元以下罰鍰，並通知限期改善。
(時報資訊)
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