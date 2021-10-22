環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日進行預告，明定的碳費收取對象受企業界高度關注。根據草案內容，初期將以碳排大戶為碳費收取的對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業首當其衝，年排放量超過2.5萬噸為首波收費的標準，預估全台有288家排碳大戶將被收取碳費。
值得注意的是，以台灣電子產業重中之重的半導體業為例，因其生產消耗大量電力，未來除收取製程中直接排放碳費，還要再收取間接使用電力排放的排碳量，等於收取兩筆碳費。
這次溫管法修法，環保署為強化溫室氣體減緩措施，與因應氣候變遷調適機制，法案名稱修正為《氣候變遷因應法》，並明確把2050淨零排放目標入法。
將碳費收取對象明確化，是草案最受到矚目的內容之一。行政院氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說明，這次碳費收取，將分直接排放源與間接排放源，以高耗能、高耗電半導體產業來說，生產過程中直接排碳量將收取第一筆碳費，生產所消耗電力列為間接排碳，都需繳碳費。
這次碳費也新增退費機制，若未來國內產業面臨國際競爭時，外國商品進入我國市場造成不公平競爭時，將啟動相關費用調整機制，由環保署會同產業主管機關設計相關的退費機制，後續由子法訂定。
企業高度關心收取的碳費如何應用，環保署表示，將成立溫室氣體管理基金，優先用於研究及開發溫室氣體減量技術、輔導、補助及獎勵辦理排放源溫室氣體減量技術，其餘則用在排放源檢查，輔導補助及獎勵辦理溫室氣體減量工作，發展低碳與負排放技術及產業，促進低碳經濟發展 。
環保署表示，碳費收費流程、繳納期限、繳費金額不足追補繳、收費排放量計算方法、免徵、減量額度抵減比率、上限及其他應遵行事項辦法，由中央主管機關訂定，後續來收取相關費用。
蔡玲儀指出，修法草案21日預告後，12月下旬將統整各方意見，最快2022年送交行政院，經審議後於2月提交立法院，希望趕下個會期通過，相關子法也會在溫管法母法確定後進行，2023年收取碳費。
(時報資訊)
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