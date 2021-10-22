廣受各方矚目的全球氣候變遷大會，即將於11月1日在蘇格蘭格拉斯哥舉行。大會已將2015年簽署的「巴黎氣候協議」的實際執行情形的綜合評估，列入本次峰會議程。而聯合國環境署（UNEP）搶在大會召開之前，於20日發布分析報告，顯示全球各大石化燃料生產國，未來幾年仍計劃提高煤碳、石油和天然氣的產量。UNEP因而憂心，這導致「巴黎氣候協議」設定將全球升溫控制於攝氏1.5度內的目標更難達成。

分析報告具體指出，全球15大化石燃料生產國預計2030年所生產的煤炭、石油和天然氣，將比巴黎協議所設定控制全球升溫在攝氏1.5度的產量水平高出110％，也比將升溫控制在攝氏2度的產量高出45％。其中尤其以碳排量最高的煤炭產量差距最大，估計各國政府在2030年計畫生產的煤炭，將比起巴黎協議達標的產量水平高出2.4倍。

聯合國環境署此份報告的主要作者阿查可維瑟（poly achakulwisut）因而強調，「全球煤炭、石油與天然氣的產量，必須從2020年開始縮減，才能將全球溫度的升幅控制在1.5度以內。」並期待大會能夠讓各國承諾，更積極地削減化石燃料使用量，同時為煤炭停止使用與生產設下最終期限。

儘管關注環境議題的人士，長期以來一再的針對全球碳排放超量，所可能帶來的災難性後果頻頻示警，而近年來受極端氣候影響，各種天災發生頻率也益趨頻繁。然而總體以觀，世人猶如陷入「言者諄諄，聽者藐藐」的迴圈而難以自拔！或者該是印證了古語所說「不見棺材不流淚」的無奈，以及「不到黃河心不死」的偏執了！

解讀面對環境危機的「不到黃河心不死」，指涉的其實應是短視近利、心存僥倖之輩。具體的事證案例，就是明知繼續使用煤炭，不只將與落實淨零炭排的目標背道而馳，同時也將使源於「人禍」所造成的各種樣態的「天災」層出不絕。然而，除了聯合國環境署的報告，已經示警未來十年內，全球煤炭產生將不減反增之外，美國能源資訊署（EIA）於18日所發布的能源前景報告也指出，由於最近以來天然氣價格大幅上漲，而煤炭的價格則相對穩定，因此示警2021年美國燃煤發電預料激增22％！

然而，當美國電力大廠因成本考量，而大舉增加燃煤發電的同時，間接也帶動了煤炭價格跟進天然氣持續飆漲。其結果則是使得本來就已存在於印度的電力供應不足危機，因為國際炭價的提升而日益惡化。包括燃煤發電占比高達七成的發電廠，竟有近六成的發電廠的煤庫存量，平均只有3到4天，並迫使北部數邦從10月起每日停電多達14小時。該國相關人士不得不擔心，一旦缺電危機無解，除了將衝擊印度的工業生產，也將威脅該國正在起步的經濟復甦了！

相較於以美國為代表的富裕已開發國家，基於經營成本考量，捨天然氣而改採煤炭發電，心存僥倖的「不到黃河心不死」。則以印度為代表的落後國家地區，即使明知燃煤將會惡化環境品質，但人民為「生存」、當國家為了讓人民「脫貧」，只有無視巴黎氣候協議的減碳指標，因為與其見了棺材才流淚，則可以在「有生之年不流淚」，毋寧才是更務實的選擇了！

綜合對比富裕國家與貧窮、開發中國家，面對減碳議題的回應模式，前者在意的是成本的控管及追求營運利益的極大化。因此，即使明知繼續使用高污染的煤炭，2050後有可能遭到國際制裁，但卻做出「捨遠就近」的抉擇。而後者同樣也都參與了巴黎氣候協議，可是務實來看，這些國家缺乏產業轉型、捨高碳排能源而落實零碳排的技術能量與財力，因而其實算不上明知故犯，反而是凸顯出心有餘而力不足的無奈與悲情了！

回顧全球有關氣候議題的探索，其實是源於1994年由聯合國所主導，於巴西里約熱內盧地球峰會所訂定的「聯合國氣候變化公約框架」，迄今已逾四分之一個世紀。即使後續又先後出現了2.0版的「京都議定書」，以及3.0版的「巴黎氣候協議」，但是各種減碳計畫，都始終趕不上氣候變化加劇。這一回合的格拉斯哥峰會，能否找出可行的落實方案，大家不妨走著瞧吧！

(時報資訊)