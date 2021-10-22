為爭取優秀年輕人才，國內車業龍頭和泰汽車決定，調高員工起薪20％，月薪將從4萬元起跳，不僅為近十多年來汽車業首見調高起薪的動作，更改寫車業員工起薪最高紀錄。和泰期待藉此縮短與半導體業、金控業的起薪差距，提升公司在徵才上的競爭力。

和泰汽車員工待遇高、福利好在業界是出了名的，根據證交所的調查，去年和泰平均員工福利費用達324.8萬元，去年平均員工薪資費用288.4萬元、較前一年度調高11.4％，在所有上市公司中排名第11名，更是汽車同業之冠。

據了解，和泰員工每年除12個月薪水，及保障三個月的年終獎金外，每年7月還會發放紅利；近年來和泰獲利屢創新高，員工紅利也是水漲船高，今年員工紅利均值相當於十個月的薪水，等於一年可領雙薪，羨煞不少同業。

儘管年收入誘人，且和泰喊出工作三年以上年收百萬不是夢的條件，但汽車業低底薪、高獎金的制度，讓和泰近年在招募年輕人才上，較為吃虧。反觀台積電等高科技、半導體業者，或是金控集團應徵培訓幹部，開出動輒4、5萬元以上的起薪，對於許多社會新鮮人更具吸引力。

為此，和泰原本在今年初就打算要調高新進人員起薪10％，但提案至董事會遭「打槍」，被質疑與高科技、金融業起薪差距仍大，尤其日前政府一口氣將基本工資調高5.21％，和泰得要展現出業界龍頭爭取人才的誠意。經過重新調查與比較後，和泰決定將起薪調幅拉高至20％，終於獲得董事會同意，將從明年起實施，而今年新進的員工也可望追溯適用。

和泰汽車表示，近年來集團積極布局汽車周邊水平事業，營業項目跨足許多新領域，因此人才需求也是走向多元化，尤其汽車業正面臨百年變革，隨著5G時代來臨，和泰推動數位轉型，全力部署「移動服務（Mobility as a Service，MaaS）」新事業，對於跨領域的IT、數位人才需求若渴，因此透過調高起薪的方式，希望能增加吸引年輕優秀人才的競爭力。

據了解，和泰陸續投入包括iRent共享租車、yoxi乘車派遣服務等新事業，發行和泰Point、聯名信用卡，明年還要開設線上商城，深耕善用累積超過400萬車主的資源，一步步拓展數位移動服務，將是未來和泰擴編、召募人才新血的重點新事業。（相關新聞見A4）

(時報資訊)

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