台股今(10/22)日開高走低，無力上攻，在電子股有撐之下，收在16888.74點。萬寶投顧王榮旭指出，目前台股季線及半年線約在17000~17100點，形成上檔反壓，攻擊量未出之前，短線不排除月線16800點附近整理。此外，他認為，二極體族群近期股價表現佳，搭上電動車題材，可望成為年底主流股。

美國企業財報亮眼，減緩通膨的疑慮，美股四大指數全站回季線，道瓊再創新高。美股強勢讓台股這波守住萬六年線，並由電子大漲帶動指數反彈800多點，可惜成交量不足，萬七過關之後，還是站不穩拉回。此波反彈，強勢電子大多出現拉回，接下來會換成航運、鋼鐵接棒漲嗎？

萬寶投顧王榮旭認為，傳產、航運及鋼鐵在這波大盤反彈800多點的行情中，幾乎沒有什麼反彈，是跌時有份，漲時沒份的弱勢格局。而上檔層層套牢壓力，就算短線跌深反彈，時間也很有限，籌碼需要更長時間的沉澱。

反觀中小電子股充其量是漲多拉回，王榮旭指出，無量之下影響的是大型電子股，只要大盤不破底，2500~3000億的成交量，已經夠讓中小電子股活蹦亂跳，選股上電子優於傳產、中小電子又優於大型電子。

年底主流會是誰？股價會說話。王榮旭分析，二極體德微領先創下新高，同族群的朋程、強茂及台半也全面大漲。由於二極體布局車用多年，開始進入收割期，德微營收已連續7個月創下新高。

另外，朋程布局第三代半導體材料碳化矽、MOSFET已經通過歐洲車廠認證，股價表現非常強勢；而台半在聯電投40V與60V的MOSFET已經開始大量生產，2022年無論毛利及營收獲利都會大幅成長，也成為法人積極布局的對象。

王榮旭認為，二極體族群在鴻海電動車亮相之後資金全面流入，法人卡位年底車用行情已成為共識，因為電動車是最沒有產業雜音的產業，尤其車用晶片逐漸開出，使原本業績就很好的車電股，年底到明年業績持續走強，股價進可攻退可守。

此外，王榮旭指出，車電股中最有爆發力的莫過於第三代半導體及電子材料。特斯拉Model 3導入意法半導體的碳化矽MOSFET，成功將變流器體積縮小，並且承受更高功率；體積減少、功率增加，就能設計出更流線型的外觀、性能更好的超跑。這讓鴻海跨入電動車領域後，馬上就收購旺宏6吋廠，未來利用這座晶圓廠轉去做碳化矽。

漢磊是第三代半導體晶圓代工領先廠，受惠MOSFET、二極體及車用電子需求，業績進入起飛期，營收已經連續4個月創下新高，這波也領先大盤創下新高價，券資比接近六成籌碼由投信接走，形成法人軋散戶的情況。

漢磊持股六成的嘉晶是國內唯一具備碳化矽與氮化鎵磊晶技術的廠商，隨著第三代半導體需求持續增加，嘉晶身價跟著水漲船高，估計今年EPS達2元、明年可望跳增至6~7元，獲利遠勝漢磊，股價卻低於漢磊一大截，實在委屈。

另外，隨著各家車廠投入電動車市場，廣設電池廠卻苦無電池材料，目前電池用硫酸鎳供不應求，因為其特性能耐高溫又能避免過度充電，因此特斯拉不斷提高硫酸鎳比重，因此逐漸成為主流。

國內電池材料大廠康普硫酸鎳將從月產1800~2200噸，到本月大幅增產五成至3000~3300噸，投信默默吃貨，這波早已領先反攻，後市看好。

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(時報資訊)