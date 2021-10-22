高通膨警報響，已有國家撐不住，開始升息了，包括俄羅斯、韓國、巴西、新加坡、紐西蘭等13個國家，跑得比美國聯準會(Fed)快，已經展開升息腳步，來抵抗高居不下的通膨。不過，最大咖的美國、中國大陸、歐洲等三大重量級央行，至今仍未有動靜，是否也會因為高通膨而提前升息，成為全球關注焦點。

由於全球能源危機及供應鏈短缺，越來越多國家面臨食品及能源價格攀升的雙重壓力，不得不扣下升息的板機。國際清算銀行追蹤38家央行中，自疫情以來，已有十幾家央行至少升息一次。

▲巴西、俄羅斯、土耳其率先升息

今(2021)年3月全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，幾乎多數國家還在印鈔救經濟、降息的時候，巴西、俄羅斯及土耳其等3個新興國家便開了升息槍響，其中，土耳其通膨高達兩位數，首次便一口氣升息8碼，利率飆至19％，震驚市場。而巴西通膨也是逼近兩位數，自3月首度展開升息，至9月底已連續升息五次，並暗示10月還會再升息，成為全球最激烈的貨幣緊縮國家。

南韓也因為通膨超標，7月消費者物價指數(CPI)年增2.6%，連4個月高出央行目標，雞蛋、稻米、豬肉、雞肉、大蒜、辣椒粉等產品價格紛紛上揚，通膨壓力加劇，不得不在8月底打響亞洲升息第一槍，是南韓近3年來首次升息。

此外，捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、挪威、紐西蘭、智利、秘魯、墨西哥、新加坡等國家，今年下半年開始都加入升息大軍之列。

▲新興國家憂通膨高漲及貨幣危機

此波升息潮多屬於新興國家，一來是糧食及能源價格，漲幅驚人，一旦通膨失控，再不升息，民眾的荷包將無法應付高漲的物價，而且政府也恐將調漲基本薪資，並帶動企業調漲產品價格，而形成惡性循環。

二來是可以避免遭受匯率衝擊，美國銀行分析指出，考慮到先前採行的貨幣寬鬆政策，任何通膨上升的跡象，都有可能損及新興市場貨幣，進而引發貨幣債務危機。

相較之下，歐美產業鏈完善，可以舒緩部分能源上漲壓力，加上歐美央行多年來成功將通膨率控制在目標範圍內，仍有時間觀望通膨走向，而不急於升息。而新興市場國家正因產業鏈不夠完整，商品多仰賴進口，能源及物價上漲壓力遠高於歐美。因此，新興國家迫於無奈，不得不率先採取升息行動，以遏制通膨。

▲全球關注三大央行升息動向

已開發國家中，英國也開始按耐不住，準備要升息了。因為英國通膨已狂飆至近10年新高，鷹聲四起，英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）日前暗示，英國將採取行動，因應不斷攀升的通膨。目前市場預估，英國央行今年底就有可能升息。

至於全球三大重量級央行，美國Fed、中國人行、歐洲央行何時升息，最受到注目。目前綜觀來看，通膨持續時間比預期長久，升溫也快，美國及歐洲央行態度漸有轉變，雖然不急於今年升息，但開始釋出略為鷹派的風向球，已決定逐步放緩購債的放水規模。至於中國人行，由於中國製造業面臨下行壓力，市場多預期今年Q4有可能再降準一次，而且不排除未來還會出現降息降準的機率。

值得一提的是日本，正當全球面臨通膨壓力，日本卻是相反，物價低迷，面臨通縮壓力，也因此，全球各國準備收回資金之際，日本央行卻仍是維持貨幣寬鬆政策，繼續大量印鈔。

事實上，升息與否是兩難的事情，一邊要警惕通膨若失控，不升息的話，恐擾亂經濟秩序，一邊又要擔心以升息因應通膨，將不利於剛有起色的經濟發展。所以，對於各大央行來說，升息與否及升息時點的尺寸拿捏，都是一大考驗。

(時報資訊)