美股3大指數收紅，標普500創高，僅道瓊小跌；搶人才！和泰車大調起薪20%，成汽車業10年來首見；高價股成台股領頭羊，台股再現10千金盛況；元宇宙與比特幣概念股熱，但法人建議，台股後市不宜追高；半導體等288家碳排大戶，最快2023年起徵碳費。以下為今(10/22)日財經懶人包：

▲標普500創高 道瓊小跌

美元反彈，美債殖利率上揚，恐慌指數降到去年2月來最低，在特斯拉、微軟領軍下，激勵美股士氣，標普500連7漲並持續創高，惟道瓊受IBM拖累收小黑，為4大指數唯一收黑者。

觀察美股21日表現，道瓊下跌6.26點，跌幅0.02%，收35603.08點；標普500上漲13.59點，漲幅0.3%，收4549.78點；那斯達克上漲94.02點，漲幅0.62%，收15215.70點；費城半導體指數上漲37.83點，漲幅1.12%，收3412.05點。

▲汽車業10年來首見 和泰調高起薪20％

國內車業龍頭和泰汽車決定調高起薪20％，月薪4萬元起跳，改寫車業員工起薪最高紀錄，期待藉此縮短與半導體、金控業的起薪差距，提升徵才競爭力。據證交所調查，去年和泰平均員工福利費用324.8萬元，平均員工薪資288.4萬元、年增11.4％，在所有上市公司排名第11名，居汽車業之冠。

另據了解，和泰員工每年除12個月薪水及保障3個月年終，7月還會發放紅利，今年員工紅利均值相當10個月薪水，等於1年可領雙薪，羨煞同業。

▲高價股熱戰 台股再現10千金

台股股后再換人！IP股力旺21日股價衝上漲停2340元，一舉超越信驊，躍升為新股后；另一檔IP股世芯-KY盤中一度衝上漲停1005元，突破前高，重現台股盤中10千金的盛況。

據統計，台股前10高股中，半導體股族群達6檔，占逾半數，前3高的矽力-KY、力旺及信驊，以及譜瑞-KY、祥碩及世芯-KY等，第11檔有望再躋身至千金股的聯發科，也是IC設計股。

▲元宇宙與比特幣概念股熱 台股觀察3變數

電子族群吸引盤面資金，資金比重逾6成，而觀察電子權值股表現，台積電600元得而復失，反觀受惠臉書、微軟、Google等大廠積極搶進元宇宙商機，推升宏達電等相關概念股爆量衝高。

對元宇宙、比特幣概念股當道，法人建議，考量台股季線與半年線橫亙上方，指數表現仍受壓抑，短線區間暫看16600至17100點，操作建議觀察指數能否重返所有均線、市場追價意願是否減弱，並留意大型電子權值股是否重回多頭大軍要角，以作為進出依據，選股則首重基本面展望、法人籌碼集中個股。

▲288家碳排大戶 將繳納碳費

環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日預告，據草案內容，初期以碳排大戶為碳費收取的對象，電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業首當其衝，年排放量超過2.5萬噸為首波收費的標準，預估全台288家排碳大戶將被收取碳費。

以台灣電子產業重中之重的半導體業為例，因其生產消耗大量電力，未來除收取製程中直接排放碳費，還要再收間接使用電力排放的排碳量，等於收取兩筆碳費。修法草案12月下旬統整各方意見，最快2022年送交行政院，審議後於2月提交立法院，希望趕下會期通過，相關子法也會在溫管法母法確定後進行，力拚2023年上路。

(時報資訊)