美式大賣場好市多Costco的夯貨、特價品總是很難買到，一名網友表示，在賣場架上遍尋不著一款特價的餅乾，問路過的工作人員都說架上沒有就是賣完了，結帳時隨口問了櫃台，沒想到一旁的結帳助理盡責的跑到櫃檯外的電腦前請主管查詢，並跑去遙遠的倉庫拿，讓他十分感動，貼文曝光後，有內行人透露，其實有一招比跑倉庫更快。

原PO昨(20)日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，一早趕到好市多賣場，先去藥局發現合利他命已經售完，又去餅乾架遍尋不著本檔特價的POCKY，由於老婆交辦的兩件事都沒達成，讓他相當惶恐，繞了三圈，路過的工作人員都說架上沒有就是賣完。

原PO表示，當他採購完要結帳時順口詢問，櫃台小姐説今天似乎有結到，讓他心裡又燃起一絲希望，結果一旁的結帳助理熱心的帶他再去餅乾貨架繞一圈，又幫問附近工作人員，還跑出櫃檯請主管查詢，得知庫存有貨後，立刻跑去遙遠的倉庫幫他拿到櫃檯結帳，盡責的服務態度讓原PO十分感動。

貼文一出引起眾多網友討論，有過來人表示，其實賣場一般員工不見得很清楚商品存量，有商品找不到想詢問時，建議可以到收銀區外，找穿藍色背心的主管，因為他們可以直接用電腦幫你查詢，可能一秒就找到；此外，如果買的數量很多，或是單一商品重量超過18公斤，不想搬上結帳輸送帶時，也可以主動告知結帳人員，找結帳櫃台邊穿紅背心的助理協助。

好市多暖暖包之亂驚天動地！狂掃40箱 他嚇喊：太誇張！

(時報資訊)