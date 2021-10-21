上市公司互億科技董事長廖年豐涉嫌利用人頭公司進行假交易，虛增營收美化財報，還疑似透過人頭帳戶買賣自家股票，製造股票交易活絡的假象，台北地檢署21日指揮新北市調查處，兵分15路搜索，將廖年豐等5人約談到案，全案以違反《證券交易法》方向偵辦。實際上，廖年豐為國內營造龍頭互助營造第二代，台積電廠房、台北捷運都可以看到互助營造身影。
互億科技官網資料顯示，該公司1997年8月成立，2002年4月18日正式掛牌上市，為台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card專業設計、研發、製造及銷售廠商。目前為專注在PDA及筆記型專用卡及週邊的專業廠商。大股東互助營造持有11.74%股權。
事實上，互助營造廖家二代老三廖年毓，早在10多年前獨立出互助營造事業，所掌管的豪昱營造、互立機電卻過度擴張，並由其主導豪昱營造、互立機電與海悅國際合資成立金毓泰，得標「台北舊市議會」地上權開發案，聯貸案達46億元，以及標下萬華青年社會住宅等案子。但去年4月起，就陸續爆出跳票事件，直至當年7月資金缺口傳高達百億元。廖家兄弟兄弟也沒有見死不救，據鏡周刊報導，協助廖年毓將其掌握的互助營造、老爺酒店股權買回套現，但仍止不住失控的財務黑洞。
當時甚至引來廖家第三代廖憲曜親上火線澄清，跳票的事情與互助營造、廖家沒有關聯，並對大股東林家感到抱歉，大家都努力經營事業，接下來事情將公事公辦。如今，互億也傳出炒股弊案，目前等待檢調進一步調查。
互助營造為成立70年的國內營造龍頭，由廖萬應、林清波一同創業，並在營造業闖出名號，高雄圓山飯店也是由其建造，台積電、飛利浦、台安醫院也都出自其手，之後也跨足飯店業經營老爺酒店，並在2019年底得標上海商銀位在台北市民權東路及中山北路口的總行改建案。廖萬應於
互助營造甚至在全球晶圓代工龍頭台積電2019 年供應鏈管理論壇，公布卓越貢獻獎給 14 家優良供應商，台特化、互助營造、漢唐成為入選的3家台廠。
目前互助營造董事長由林清波之子林志聖擔任，廖萬應長子廖年祈為副董事長並經營老爺酒店，次子廖年豐掌管互億科技，老么廖年毅掌管安大營造，老三廖年毓從家族獨立，互立機電則是承攬國內各大機電工程。市場預估，互助營造資產至少百億元以上。
(時報資訊)
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