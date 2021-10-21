受疫情影響，全台使用行動支付的人數在半年內成長2倍，至今高達逾1400萬人，而面對如此龐大商機，偏鄉也「行動起來」，當中屏東枋寮鄉成績顯著，在行動支付業者的協助下，從8間增至百間商家數位轉型成功，21日還進駐百貨公司開設「枋寮940神農物產館」推廣農特產。
枋寮鄉有11個在地品牌於疫情間組成「枋寮940」，盼藉組織行銷的力量，一同度難關，而一路走來他們不僅從實體店面走到虛擬電商直播，在疫情緩和後，又從虛擬走向數位轉型成功的實體銷售，也就是導入行動支付的使用，而在行動支付業者的協助、與940成員的推廣下，枋寮目前有近百間商家使用行動支付。
「枋寮不能輸！」940領導人陳潔芳指出，團隊在得知行動支付的龐大商機後，便積極在鄉內推廣，但因偏鄉多數人習慣現金支付，所以在推動的一開始就面臨困難，但經反覆遊說、分析市場商機後，枋寮人不服輸的性格被激發，接受度瞬間飆高，短短1個月內使用行動支付的店家從8間增至近百間。
陳潔芳說，以她所經營的果樹莊園來看，行動支付占整體業績2成，且明顯成長中，由此可知，行動支付不僅是商機也是趨勢。而枋寮首個使用行動支付的農產業者戴輝榮說，因為他先有別家沒有的行動支付，所以賺錢的機會也比別人多。另名漁產業者潘瓊惠說，以前被消費者問能否刷卡時，都很尷尬地回不能，而今可以大聲說「我們可以行動支付」。
行動支付業者黃峰昶指出，因使用行動支付的族群偏年輕，所以在偏鄉推廣有一定難度，但他們發現，只要店家本身習慣使用、進而形成「在地支付生態圈」，要在偏鄉推廣不是難事，如枋寮940就做了很好的示範。
對此，枋寮940趁勢追擊，與屏東在地知名特色小農合作，總共15個品牌於21日至11月19日進駐百貨公司開設「枋寮940神農物產館」，在推廣農特產的同時也宣揚偏鄉店家數位轉型的成效。
(時報資訊)
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