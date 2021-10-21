美國製藥巨頭百健（Biogen）20日發布第3季財報，近20年來首獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市的阿茲海默症新藥Aduhelm，因醫師仍有疑慮不敢貿然開藥，加上治療程序複雜，Q3銷售遠不如預期。
Aduhelm今年6月甫獲FDA批准，但此款理應是失智症救星的新藥仍爭議不斷。數據供應商FactSet資料顯示，獲准上市後的第一個季度銷售額僅30萬美元，遠遠不及分析師預估的1,200萬美元。
百健執行長馮納特索斯（Michel Vounatsos）周三與分析師舉行電話會議指出：「我們沒有驚慌失措，這個治療系統顯然尚未準備就緒，仍有一段長路要走。」
馮納特索斯說，百健正致力讓醫師進一步了解Aduhelm的臨床試驗數據，作法包括將臨床試驗結果刊登在權威期刊。
此外百健也會透過美國控股實驗室公司（Laboratory Corp of America Holdings）及梅奧診所實驗室（Mayo Clinic Laboratories），幫忙服用Aduhelm處方藥的患者，支付類澱粉蛋白（amyloid）檢測的費用。
百健周三透露，有120家醫療院所開立Aduhelm給病患，但多家院所對於施以Aduhelm治療的程序如何處理大傷腦筋，包括安排診斷測試，以確認患者腦中有類澱粉蛋白堆積，Aduhelm可減少類澱粉蛋白沉積。
百健Q3整體營收，從去年同期的33.8億美元減至27.8億美元。該藥廠的營收，主要來自治療多發性硬化和脊髓性肌肉萎縮症藥物的貢獻，然這幾款藥Q3銷售額與去年同期一比，不是大幅衰退就是勉強打平。
剔除一次性項目不計，Q3每股盈餘4.77美元，去年同期獲利每股5.64美元。華爾街分析師原本預估百健上季營收26.7億美元，調整後的每股盈餘4.09美元。
百健同時調高全年財測，今年營收可達108億至109億美元，每股盈餘介於18.85至19.35美元，優於7月時的預估。
百健周三股價漲幅曾達1.8％，今年迄今累漲11.5％，那斯達克生技類指數今年來漲3.8％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：