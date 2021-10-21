為加速我國減碳作為並強化氣候變遷調適，環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日預告，其中將明定碳費收取對象，以半導體業為例，其生產消耗大量電力，未來除了收取製程中直接排放的碳費外，也會再收取間接使用電力排放的排碳量，等於將收2次費。
值得注意的是，碳費收取的對象明確化，行政院氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，初期將以碳排大戶為碳費收取對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等年排放量超過2.5萬噸為收費標準，預估全台有288公司或單位將被收取碳費。
(時報資訊)
為加速我國減碳作為並強化氣候變遷調適，環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日預告，其中將明定碳費收取對象，以半導體業為例，其生產消耗大量電力，未來除了收取製程中直接排放的碳費外，也會再收取間接使用電力排放的排碳量，等於將收2次費。
值得注意的是，碳費收取的對象明確化，行政院氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，初期將以碳排大戶為碳費收取對象，包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等年排放量超過2.5萬噸為收費標準，預估全台有288公司或單位將被收取碳費。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：