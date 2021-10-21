「國民ETF」元大高股息(台股代號：0056)本周五(22日)將除息每股1.8元，按21日收盤價32.4元來計算，殖利率達5.55%，據台灣集中保管結算所15日統計，預計有超過52萬人受益。但就在除息前一日，遭到三大法人賣超逾6.8萬張，棄息意味濃厚。
台股周四(21日)在電子族群領漲下，開盤漲勢凌厲，盤中最高一度漲至17026.89點，但隨著晶圓雙雄股價轉弱，台股接近午盤漲勢吐回，一度翻黑震盪，終場收漲1.69 點，報在 16889.51 點，成交值達3077.32 億元。
三大法人21日合計買超76.3 億元，外資由賣轉買超 68.64 億元，投信買超 0.47 億元，自營商買超 7.16 億元。
從三大法人動向來看，中信金買超張數達25469張、高居第一，新光金、期街口布蘭特正2、大成鋼、玉山金、元大滬深300正2、長榮等買超張數均超過萬張。賣超方面則出現內外資分歧，三大法人賣超元大高股息68908張，其中外資僅賣超915張，外資則是賣超華航逾萬張居冠。
元大高股息日前規模突破千億，成為首檔千億身價的台股高股息ETF。根據統計，元大高股息成立以來已連續11年配息，成立以來平均配息率4.7％，隨著上市櫃配息金額穩步向上，近3年配息率高達5.8％，且全數填息，加計2021年的配息金額1.8元，期間累積配息總金額達17.25元。
元大高股息所追蹤之台灣高股息指數今年6月進行成分股調整，名單中新增南帝、超豐、友達、長榮、群創，刪除聯強和神基。不過，成分股友達、群創股價4月底價格大幅回落，雖在納入成分股前後一度回升，但截至21日收盤，6月底以來股價暴跌25%，長榮更是在今年7月初達到233元高點後，在台股受到國際盤勢衝擊下一路重挫，長榮至今更是崩跌接近6成。
由於成分股表現無力，元大高股息近來表現疲弱，讓許多投資人擔憂賺了股利賠了價差。對此，今年元大高股息調整成分股時，就針對長榮被納入表示質疑的不敗教主陳重銘指出，「上半年受惠於筆電族群大漲，0056跟00878同步創下新高，報酬率也不分伯仲。但是在6月底0056納入長榮、友達、群創這些景氣循環股（因為台灣高股息指數每年6、12月審核成分股），而且不幸買在相對高點」他表示，近期台股表現不穩定，航運、面板股景氣反轉，導致股價大跌一波，增加元大高股息填息難度，但他也指出，ETF特性就是會汰弱留強，其時也不用太擔心個別成分股表現。
陳重銘也透露，自己一貫操作都是在除息前賣出，除息後再伺機買回，今年要填息還是要看長榮、友達及群創後市表現。
(時報資訊)
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