PLSTTS報導，油價成本支撐、電石法供給吃緊，加上印度需求助力，遠東區PVC現貨報價續揚50美元，達1750美元，續創歷史新高；LDPE也續漲40美元，每噸價格站上1700美元整數新高點。台塑、華夏、聯成及台聚、亞聚利差放大受惠。

不過，受制高檔追價買盤意願趨緩，遠東區EVA、PP及LLDPE現貨行情漲勢暫歇，最新報價下跌40美元及20美元，至於HDPE、ABS及PS則維持平盤。

第四季是塑化傳統旺季，運輸、冬季取暖對原油需求攀升，但OPEC並未擴大增產，使得油價持續走高，加上大陸電石法PVC、煤化工EG產能受阻，近期塑化報價節節升高，包括PVC、EG、EVA、PE報價均創波段高點。

廠商表示，中國對電力及供熱行業的保供持續加碼，近日更擬出手管制煤價飆漲，此舉將有助舒緩電廠發電成本壓力及強化發電穩定性，不僅有利提振後續寒冬取暖支援能量，也可減緩限電衝擊，進一步支援製造業穩定生產，力保民生、經濟雙穩發展。

影響所及，近期在國家大力保供背景下，煤炭優先保障民生方面的供給，大陸北方港口及下游電廠庫存均止跌轉漲，產地及港口價格觸頂回落。只是，在限電不停電、主供動力煤（發電）的政策前提下，其他行業購煤愈發困難；亦即電石法、煤化工產能擴增機率仍不高。

大陸動力煤近期供應依舊偏緊，受保障民用電影響，較多煤礦接受保供任務將產煤直供下游電廠及供熱企業，導致原本就不多的可貿易煤炭量進一步減少。化工等其他行業購煤難度進一步加大，產地搶煤現象進一步加劇，拉煤車輛排隊及等候時間仍較長。

分析師指出，由於成本強支撐和供給縮減，近期大陸石化價格多維持強勢運行，但需關注需求的負反饋。目前雙控政策對供需雙方均造成衝擊，上游因集中度更高，衝擊更為明顯，下游限電傳導則存在一定滯後性。

政策持續收緊下，電石偏緊大概率將成為常態，導致PVC價格走出歷史新高，供給收縮或成長期趨勢，支撐價格高位震盪為主。

聚烯烴（PE、PP）長期供應總體寬鬆，後續投產計劃預計穩定推行，但部分裝置在政策干擾下或停工降負，中短期供應存在一定縮減預期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意