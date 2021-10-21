（遠百總經理徐雪芳一早即率團隊陸續於板橋、台北信義店等巡店／圖／遠百提供）
五倍券助攻，遠百（2903）第二波周年慶全台包括板橋大遠百、信義A13等五店同步21日開打，首日業績如預期增長5％，其中信義店更有千萬刷手現身，板橋大遠百與新竹大遠百均兩位數增長，買氣熱絡，看好全檔周慶消費力道目標上看10％成長。
遠百總經理徐雪芳一早即率團隊陸續於板橋、台北信義店等巡店，首日業績搭振興五倍券消費力道，人氣回流快速，總體業績相較去年同期成長5％；其中遠百信義A13周年慶VIP預購即開紅盤，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，首日業績人潮與買氣雙重爆發，加上氣溫有感降溫帶動冬季服飾活絡，業績成長前三名包括精品、化妝品、潮流服飾等，看好後續買氣，預期人潮增二成。
而板橋大遠百周年慶開跑，響應新北市政府推出「新北振興加倍奉還」提供總價值50萬元十足抵用券，相對帶動板橋大遠百、遠百板橋中山店業績噴發；遠百桃園周年慶首日限定商品全數秒殺，寢具、家電、化妝品明星商品搭配百貨促銷及振興優惠利多民眾狂掃貨，帶動業績狂飆一成。
新竹大遠百則在紙本振興券五倍券的加持下，業績突破預期，預購期間紙本振興券兌回較去年7月有近150％成長，其中家電、寢具床墊及婦嬰用品均有集資合購情況，目前以單筆3,000元紙本振興券計算，贈送已達上萬筆，而遠百花蓮尚未開館就有民眾排隊入場搶購首日限量商品，且迎來花蓮首間「小米之家快閃店」，遠百花蓮今年度目標業績4.2億，預估將成長超過15％。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：