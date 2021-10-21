台灣電池模組龍頭新普旗下的車用電池模組廠AES-KY，受惠於電動車、工業用電池題材股價跟著狂飆，今年3月以每股168元掛牌上市，短短7個月股價已暴漲超過6倍至1190元，表現相當強勢。有網友透露自己3月時抽中1張AES-KY股票，但後來因工作忙就無暇管理，沒想到再回頭看，已暴賺百萬。

該名網友周二（19日）在Dcard上發文表示，自己3月在家人建議下參與AES-KY的抽籤，當時幸運中獎，不過後來忙於工作就忘記這件事，「直到我媽打電話給我，說最近價格不錯，看要不要找機會賣掉，我才想起有這檔股票的存在，沒想到打開App一看，我的老天鵝，怎麼中間多了個零。」

原Po當時以168元承銷價抽中AES-KY股票，短短7個月飆漲超過6倍，今（21日）收盤價為1190元，若原Po到今天都沒有賣掉，已賺超過百萬。

文章一出引起網友們熱烈討論，不少人羨慕原Po能獲得這筆意外之財，「幸運，那從現在開始可以好好研究一下它，避免不賺到賠」、「沒抽到，這檔有題材有獲利，是好股票」、「爽翻了」、「無心插柳柳成蔭」、「真是幸運！恭喜！」、「恭喜，最近這檔真的不錯」、「能抽中這支真的很強。」

AES在8月時曾公布半年報，上半年財報繳出毛利率、營益率、淨利率「三率三升」的亮眼成績，稅後純益為12.13億元，年增497.5%，每股純益達16元，已超越去年全年總和。

近期，10月初AES公布9月營收為10.51億元，首度衝破10億元大關，創單月新高紀錄，月增率為11%、年增則達6.3%。今AES-KY收在1190元，上漲100元（或9.17%）。

(時報資訊)

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