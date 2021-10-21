上市公司互億科技（6172）董事長廖年豐，涉嫌利用人頭公司進行假交易，虛增營收美化財報，另還疑似多買賣自家股票，製造股票活絡的假象。台北地檢署21日指揮新北市調查處，兵分15路發動搜索，預計約談5人到案，全案將朝違反《證券交易法》方向偵辦。
根據互億科技官網資料，公司成立於1997年8月，2002年4月18日正式掛牌上。公司成立不久即成為台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card專業設計、研發、製造及銷售廠商。目前互億科技是專精PDA及筆記型專用卡及週邊的專業廠商，各項產品榮獲國家精品獎項名列天下雜誌1000大。
檢調獲報，互億科技董事長廖年豐為了拉抬自家股價，疑利用人頭公司進行假交易，虛增公司營收，美化財報，同時還多次進場買賣自家公司股票，製造交易活絡假象，涉嫌《證券交易法》財報不實、操縱股價等罪。
(時報資訊)
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