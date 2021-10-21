外媒引述消息報導，線上付款服務業者PayPal出價450億美元求購社交網站Pinterest，可望締造PayPal史上最大規模收購案，也將成為全球最高價的社交媒體收購案，吸引更多金融科技與社交媒體結盟。
消息稱PayPal提議以每股70美元收購Pinterest，與Pinterest 19日收盤價55.58美元相比溢價26％，且相當於Pinterest過去1年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）的62倍。
假設雙方協商順利，PayPal打算在11月8日季度財報發表會上宣布收購，交易規模將超越2016年微軟收購領英（LinkedIn）時支付的262億美元現金，成為全球最大規模社交媒體收購案，唯一不同的是PayPal主要將以股票支付收購。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：