外媒引述消息報導，線上付款服務業者PayPal出價450億美元求購社交網站Pinterest，可望締造PayPal史上最大規模收購案，也將成為全球最高價的社交媒體收購案，吸引更多金融科技與社交媒體結盟。

消息稱PayPal提議以每股70美元收購Pinterest，與Pinterest 19日收盤價55.58美元相比溢價26％，且相當於Pinterest過去1年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）的62倍。

假設雙方協商順利，PayPal打算在11月8日季度財報發表會上宣布收購，交易規模將超越2016年微軟收購領英（LinkedIn）時支付的262億美元現金，成為全球最大規模社交媒體收購案，唯一不同的是PayPal主要將以股票支付收購。

(時報資訊)

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