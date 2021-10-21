RISC-V處理器核心IP供應商晶心科技（6533）於宣布推出「AndesBoardFarm」，一個可以提供SoC設計人員從自己的電腦遠端取得晶心FPGA開發板及管理軟體的系列工具，讓他們能立即體驗開發AndesCore RISC-V處理器。
藉由使用晶心所提供的全面整合開發環境AndeSight，設計人員可以透過網路以晶心最新的CPU核心運行他們的軟體，進行性能測試並直接獲得結果；同時，還可以探索晶心所提供的各種軟硬體的功能。工程師善用AndesBoardFarm的服務，將大幅減少評估RISC-V處理器的時間和精力，為他們的SoC選擇最佳的RISC-V CPU核心。「創建一個具備複雜功能的多核心RISC-V SoC，並同時開發應用程式來完全利用硬體功能是一項高挑戰的任務」晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌博士說。面對日趨複雜的設計和需求快速變化所帶來的挑戰，要做出決定並確保對其開發項目最有利的IP極需遠見。
為了協助SoC設計團隊能從其自身的角度及需求，找到最適合的AndesCore，晶心科技建立了一系列FPGA開發板，將之連接到具備網路安全保護的伺服器群，並同時運行安全管理軟體。客戶可以申請帳號並將他們的設計及程式上傳到AndesBoardFarm網站的開發板上，節省精力並確認他們的設計需求。」AndesBoardFarm FPGA開發板系列包含所有的晶心RISC-V處理器解決方案，做為嵌入式SoC設計的參考，包括32位元及64位元單核或多核的處理器，以及其他功能選項，例如用於Linux作業系統的MMU、用於多媒體處理的SIMD指令以及用於AI與其他需要大量數據和複雜計算的向量擴充指令集。
(時報資訊)
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