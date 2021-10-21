（智慧移動國際趨勢論壇21日展開，探討未來智慧移動新趨勢與新商機。圖／貿協提供）

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同舉辦的「2035 E-Mobility Taiwan 智慧移動國際趨勢論壇」21日於南港展覽館2館登場，以創新技術及產業應用兩大面向深度探討台灣智慧移動產業新未來；貿協董事長黃志芳指出，未來趨勢不再只是硬體更新而是軟硬整合。

貿易局長江文若在致詞表示，樂見臺灣產業界以打團體戰的方式打入全球電動車產業供應鏈，透過論壇激發出新趨勢，亦加速台灣電動車及智慧移動業者佈局腳步；美國在臺協會商務組長歐德瑞指出，臺灣在特斯拉供應鏈中扮演重要角色，未來仍持續強化美國與臺灣產業合作。

黃志芳則指出，年初以來，貿協發表台灣電動車產業地圖並辦理智慧移動的新創DEMO DAY，協助許多台灣智慧移動相關廠商與國際接軌，此次論壇結合貿協首度辦理的「臺灣國際智慧移動展」，他說許多大車廠皆認為，未來趨勢不再只是硬體的更新而是包含軟硬體整合，智慧車甚至是因「軟體定義」而產生新機會，所以未來需要更多新創企業加入，而如何將台灣新創與國際接軌，除了是貿協的首要工作也是本次展覽與論壇的重要目的之一，論壇現場共120位業者與會，同時線上直播，最高同時在線觀看達2000人次。

此外國內外資通訊及電動車產業指標性代表亦發表專題演講，其中財團法人MIH EV研發院執行長鄭顯聰指出，全球車輛發展趨勢可用CASE來形容，也就是連結、自動、服務與分享以及電動，未來車輛整合了許多智慧化的東西，所以應為Smart mobility而非只是「電動車」。

Arm臺灣總裁曾志光則表示，未來10年是半導體軟體與車用硬體整合的黃金時代，Arm建立軟體架構、提升硬體效能，與生態圈共同開發軟體架構，將過去多年在車用應用的技術優勢，回應產業需求。意法半導體亞太區副總裁暨台灣區總經理Giuseppe Izzo則強調，意法半導體提供全方位的電動車應用，特別在數位化、乘車體驗和能源應用上，並在ADAS市場亦佔有領導地位。

臺灣西門子總裁暨執行長Erdal Elver指出，全球人口增加、能源短缺、移動需求與日俱增，帶動智慧移動趨勢，西門子能為智慧城市規劃創新的智慧移動方式，包括智慧運輸管理、路口流量管理等；而大同總經理何春盛則表示，大同定位在電動車關鍵動力系統供應商，未來更將評估投資商用電動車底盤設計製造系統。

(時報資訊)