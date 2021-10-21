隨著比特幣價格持續朝歷史高點前進，不少投資人對虛擬貨幣投資趨之若鶩，但往往面臨網路交易平台摸索。在台灣註冊虛擬貨幣交易所滿三周年的ACE集團，今（21）日在台北、台中開設虛擬貨幣交易所實體門市，現場並提供交易買賣教學、諮詢服務及講座等，吸引許多投資者到場參與。
ACE集團創辦人潘奕彰表示，ACE已於2018年與全球四大會計師事務所之一的KPMG合作，今日開設台北及台中兩間虛擬貨幣交易所門市，讓用戶除了透過線上交易買賣虛擬貨幣外，更可以親臨門市，享有專人服務KYC實名認證註冊流程、交易買賣操作教學、區塊鏈及虛擬貨幣諮詢等服務，對於不熟悉或是不敢在線上買賣虛擬貨幣的新用戶，提供投資初體驗，建立信任感。
潘奕彰說，未來還將舉辦多場區塊鏈科普、Defi、NFT、理財商品等課程講座，提供門市空間供新創團隊交流及媒合商務合作等使用，由於看好虛擬貨幣投資市場，「目前台北、台中兩間門市只是第一步，我們已在評估南部及海外地區，希望明年可以擴大展店，服務更多元且全面！」
(時報資訊)
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