（視訊投保將成壽險新行銷服務管道。圖／本報資料照片）
疫情催生新的壽險投保管道。富邦人壽21日宣布，已獲金管會核准，由試辦轉為正式開辦其VIP視訊保平台（Video Insurance Platform），這也是繼國泰人壽14日獲准正式開辦其CVX泰好保遠距平台後，第二家獲准的壽險公司，而目前尚有五家產壽險公司正在或正要試辦遠距視訊投保。
先前壽險保單投保依法必須「親晤親簽」，即保險業務人員必須親眼看到保戶本人親自在保單上簽名，才算完成投保，但在新冠肺炎5月突襲台灣之下，金管會火速同意壽險公司遠距視訊投保，但仍需後補或傳真相關紙本同意書，對保戶與業務員來說仍不方便，所以壽險公司陸續申請「完全無紙化」遠距投保平台。
國泰人壽是6月15日第一家獲准試辦，且訴求是業界唯一一家全面試辦遠距投保、保全、理賠、生調、保費的壽險公司，強調「企圖心極大」且難度最高，所以原本預計4個半月的試辦期，最後以4個月、提早近20天的時間達到試辦指標，第一家拿到開辦核准，且平台可營運範圍亦最大。
國壽表示其泰好保受理逾6.25萬件保單，其中有66％都是20～39歲的青壯族群，代表年輕世代很能接受新式投保管道，且國壽2.7萬名業務員中逾八成都會使用泰好保平台，協助客戶完成投保，且搶著要上視訊行銷及投保的課程，國壽認為視訊或遠距投保是未來重要的行銷投保及壽險服務管道。
而富邦人壽是第三家獲准開辦遠距投保的公司，7月9日開辦，訂定3個月、完成三千張保單，在期限內即完成相關指標，搶先成為第二家獲准開辦的公司，富壽亦表示有64％使用者是20或30世代，且投保終身險占45％比率最高，其次是投資型保單有27％，重大傷病有12％排第三大。
國壽是以Webex視訊系統搭配國壽APP作身份識別，富壽則是微軟Teams的視訊系統，搭配手機行動身份認證（Mobile ID，MID），兩大壽險系統不同、方式亦大不相同。
(時報資訊)
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