專業TPU機能布料暨成品廠八貫（1342）第三季營收年增18.21％，單季毛利率推升至25％，較前一季高出3個百分點，營益率17％、稅後淨利率14％，較第二季呈現三率三升，EPS 1.12元;前三季稅後淨利1.84億元，EPS 2.71元，已超越去年同期2.65元。在稼動率持續滿載，且因應成本上漲陸續調漲產品售價，營運表現可望再挑戰新高。

八貫表示，明年戶外、醫療與航太救生等三大產品線都已有明確成長動能，明年各大戶外品牌客戶需求仍維持強勁，甚而將比今年需求更多，公司亦已預備好產能以因應未來客戶需求。

八貫第三季稼動率延續前一季滿載表現，其中歐美疫情趨緩引發的國際戶外用品客戶求倍增，拉貨力道強勁，貢獻將近6成營收比重。隨之而來的航空業復甦，亦帶動航太救生產品訂單回籠，醫療床訂單則在長期穩定需求下，第三季營收達到單季新高。

展望後市，八貫指出，在訂單能見度已可看到明年第二季，包括機能性布料與成品組件廠的稼動率都將維持滿載，公司亦已規劃機能性布料廠增加1～2班生產安排，並陸續添購成品組件廠數台高周波機台設備等以因應客戶訂單需求。

此外，中國發生限電問題，TPU原物料價格持續在高檔，以及歐美民眾儲蓄率上升推升消費力道下，目前各品牌客戶多採取下大單與長單因應，預期第四季營運表現可望再挑戰新高，且明年相較今年還會有進一步的成長機會。

八貫透露，除日前敲定新品牌客戶，預計明年第一季開始出貨；公司醫療最大客戶新產品將於明年上半年開始量產出貨；而航太救生產品，包括逃生滑梯、救生筏及頂篷與救生衣等，自今年7月開始穩定放量出貨後，預期明年也將有雙位數的成長力道。

(時報資訊)

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