電商服飾品牌Life8所屬米斯特國際（2941）將於25日登錄興櫃，興櫃登錄價暫訂45元；該公司主要從事品牌服飾、鞋類及配件商品設計開發與線上線下全通路銷售，2020年財報轉虧為盈，2021年上半年合併營收1.57億、稅後淨利倍數增長達1180.9萬元，毛利率達57.7％。
米斯特董事長林瑞豪指出，2012年經營團隊創立原生電商品牌「Life8」，並於今年創立以原創與IP授權為主的圖T新品牌「ALL WEARS」，五年前從線上轉進實體，從路邊店搶進百貨商場等通路，全台實體門市25家，年底前還將進駐新光三越台南小西門等，會員人數突破100萬人，是全台第一家全通路品牌電商IPO。
林瑞豪強調，去年2020年之所以轉虧為盈，主要還是米斯特電商版的SPA自有品牌服飾商專賣店發展少量發樣精準行銷，少了庫存，相對推升毛利率，加上線上、線下全通路的OMO營運模式呈現綜效，成為虧轉盈關鍵。
米斯特總經理林瑞達則指，SAP指的就是服飾品牌業者從商品的開發、設計、製造、行銷、廣告、販售全程參與的一條龍式流程，產品開發與銷售上靈活應變外，OMO的營運模式也是讓米斯特營運成長的重要關鍵；2019年合併營收達1.89億元、2020年則因實體店數增加達2.71億元，稅後淨利歸屬母公司由2019年虧損1912萬元，至2020年轉盈大賺3052萬元，EPS由每股虧損1.5元轉盈每股賺2.39元，毛利率更大幅拉升5個百分點。
未來將繼續SPA加乘OMO的核心競爭力，朝「多品牌，全通路」的策略目標邁進，並預告明年2022年還將再創戶外休閒新品牌，同步於線上線下販售。
(時報資訊)
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