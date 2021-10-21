由於日圓匯率貶值及原油行情走高，造成日本全國汽油、柴油與煤油平均價格持續刷新七年新高。據日本資源能源廳統計，截至10月18日，標準汽油的全國平均價格為每公升164.6日圓（約台幣40.70元）。

不少分析師認為，年內日本汽油價格將漲至170日圓的13年來新高，將對日本家庭收支構成打擊，同時拖累經濟活動復甦。

許多專家認為，油品價格漲勢尚未結束，下周仍將繼續上漲。隨著原油的採購成本上升，日本國內的批發商已通知旗下加油站，本週將批發價提高2.5～3日圓。

柴油價格漲至每公升144.4日圓，煤油（配送價格）為112.2日圓，均為2014年10月以來的最高水平。

(時報資訊)

#日圓 #匯率 #原油 #汽油

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