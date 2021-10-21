國內糖果餅乾公會等13家公會檢舉家福公司不當收取新店開幕贊助金一案，公平會經過審議、認定，家福公司與惠康公司結合後，就「頂好Wellcome」超市更新為「Market便利購」超市，向結合前已有在「頂好Wellcome」超市供貨的供應商收取新店開幕贊助金，違反公平法第25條規定，處150萬元罰鍰。

公平會表示，流通事業對供應商而言是銷售商品不可或缺的重要通路，雙方通常為長久合作關係，供應商多數對流通事業依賴甚深。實務上常見流通事業對供應商商品上架收取附加費用，雖收取附加費用本身並不違法，但並不代表可以毫無限制向供應商收取附加費用。

在家福公司方面，公平會直指，家福公司的通路數量多且分布廣，擁有量販店、超市雙型態通路，2020年與惠康公司結合後，整體經營量販店與超市門市已達300多家。而家福公司收取新店開幕贊助金的供應商大多數為中小型業者，且各別供應商供貨給家福公司的金額，占各該供應商年度總銷售金額之比例甚高，家福公司為各該供應商主要甚至最大的交易對象。所以供應商若遭家福公司斷絕交易關係，很難短時間內找到新的合作對象或合作方式，填補因為沒有和家福公司交易所產生的損失，家福公司對於該等供應商具有相對優勢地位。

公平會進一步指出，對於原本就已經同時向家福公司及惠康公司供貨的供應商而言，並沒有因為家福結合惠康而新增通路。再者，家福公司收取新店開幕贊助金，是基於與供應商簽定的2020年契約條款，對營運的增益與店數比，與2020年契約簽立時營運情形不同，但在與頂好結合後，家福公司仍以2020年契約所約定新店開幕的標準收取新店開幕贊助金，實屬顯失公平。

此外，公平會表示，除供應商被收取費用金額可能反映在商品價格上，影響消費者權益；也有不當轉嫁通路經營成本給供應商的可能性，使家福公司與供應商公平合作的交易關係失衡，不論就實際已收取或規畫將收取新店開幕贊助金的供應商而言，都有相當巨大的影響。

公平會指出，家福公司收取贊助費金的爭議也遭到13個公會提出反映，13個公會的會員達上千家事業，顯見家福公司收取贊助金的行為已影響交易秩序層面深遠。

(時報資訊)