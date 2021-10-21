疫情趨緩加上振興五倍券讓旅遊復甦再現曙光，國人出遊意願大增，可樂旅遊前陣子開始推出「一券遊玩 全台出走」五倍券回饋活動，紙本或數位綁訂皆能同享優惠，開賣至今2周內就超過1萬人次搶購，候補高達上千人，訂單也持續增加中，接下來11月國旅券啟用，可樂旅遊也預計下周將推出相關優惠辦法，搶攻後疫情時代國旅商機。
可樂旅遊的「一券遊玩 全台出走」回饋專案，以最直接簡單的方式，讓民眾用1張五倍券就能換1次旅程，在「1券任遊」專區更反應熱烈，200元、500元、1000元、3000元及5000元價格區都出現搶訂人潮，尤其「一日遊產品」一推出便被秒殺，候補人數多達近2000人，顯見民眾在國旅選擇上，偏好短天數、便於選購、可隨時出發。
易遊網也有感近期訂單爆增，配合五倍券上路，易遊網祭出加碼方案刺激買氣，只要消費滿5000元，有領取到專屬折扣碼的民眾便可現折550元，光是以訂房來看，10月份的業績就有5成以上成長；此外，就加碼方案的消費來看，平均訂單金額超過8500元。
雄獅旅遊則表示，配合振興五倍券政策規劃「振興五倍券．國旅券放大好康GO！」優惠方案，報名指定團型，每人最高5000元現抵500元，上路後旅客反應熱絡，不少旅客也選擇將5000元的五倍券一次梭哈，參加2日、3日遊以上的團體行程，其中又以山林系列商品最熱銷；雄獅旅遊也推出「一張五倍券玩一天」系列行程，使用1張200面額的紙本五倍券就可參加價值399元的龍岡1日遊，持續依照市場反應加開行程中。
(時報資訊)
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