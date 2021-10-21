啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日小漲1點，K線呈帶上影線的日黑K棒，顯見上方季線及半年線仍具短線反壓，目前重要均線全數糾結，台積電、大立光等指標股走勢更顯重要。
盤面上領先突破9月27日高點的族群以碎步上攻，包括世芯-KY、創意、健策、景碩、力旺等；轉機及短線題材股則以比特幣族群為首，隨比特幣報價突破6.6萬美元，青雲、撼訊、麗臺均展開強彈，其中本周納入投資組合的撼訊具半年報佳與高券資比優勢，可視為領頭指標。
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個股觀測
優良
持平
注意
啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日小漲1點，K線呈帶上影線的日黑K棒，顯見上方季線及半年線仍具短線反壓，目前重要均線全數糾結，台積電、大立光等指標股走勢更顯重要。
盤面上領先突破9月27日高點的族群以碎步上攻，包括世芯-KY、創意、健策、景碩、力旺等；轉機及短線題材股則以比特幣族群為首，隨比特幣報價突破6.6萬美元，青雲、撼訊、麗臺均展開強彈，其中本周納入投資組合的撼訊具半年報佳與高券資比優勢，可視為領頭指標。
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