摩爾投顧分析師張志誠表示，美股道瓊指數20日受惠第三季財報優於預期激勵，率先創下歷史新高，標普500指數距離歷史高點也只差臨門一腳，反觀那斯達克指數和費半指數震盪收黑。台股21日走勢相較美股更為弱勢，量增反彈到季線後遭遇反壓，終場收在平盤附近，僅小漲1點。

類股方面，電動車最大的利多來自政府投入，歐美國家陸續明定禁售燃油車的最後年限，台灣未來也可望跟上。至於特斯拉雖是國內市占最高的電動車廠，但為讓車主更容易獲得充電支援，從今年第三季開始出口到台灣的電動車改成CCS2規格，可見在發展電動車過程，基礎建設是最重要的，其中關鍵包括充電站、充電椿的普及化，延伸出來的周邊設備也將是一大商機。

個股方面，本周納入投資組合的欣興，股價21日價跌量縮，回測季線。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意