證券分析師黃勇文表示，美股四大指數20日漲跌互見，惟道瓊、標普500指數大漲，逼近歷史高點，帶動台股21日以平盤開出後，強勢問鼎「萬七」大關。不過，可惜後繼無力，加權指數尾盤收在平盤附近，僅小漲0.01％。

展望後市，台股21日一度有往半年線靠攏的機會，惟整體量能仍不足，預估未來仍需成交量的配合，多方才有望繼續突圍。

個股方面，本周納入投資組合的智原，法人持續加碼、單月營收連五個月年月雙增，成長性強，股價後市仍可望持續攻高。

選股方面，市場近期最強話題就是「元宇宙」，受到臉書、微軟等科技巨擘積極搶進的商機帶動，宏達電股價連兩日強勢漲停，21日成交量更創下歷史新天量，後續能否持續帶動題材發酵，值得期待。未來則建議投資人可留意電動車、二極體、5G相關題材股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意