證券分析師黃勇文表示，美股四大指數20日漲跌互見，惟道瓊、標普500指數大漲，逼近歷史高點，帶動台股21日以平盤開出後，強勢問鼎「萬七」大關。不過，可惜後繼無力，加權指數尾盤收在平盤附近，僅小漲0.01％。
展望後市，台股21日一度有往半年線靠攏的機會，惟整體量能仍不足，預估未來仍需成交量的配合，多方才有望繼續突圍。
個股方面，本周納入投資組合的智原，法人持續加碼、單月營收連五個月年月雙增，成長性強，股價後市仍可望持續攻高。
選股方面，市場近期最強話題就是「元宇宙」，受到臉書、微軟等科技巨擘積極搶進的商機帶動，宏達電股價連兩日強勢漲停，21日成交量更創下歷史新天量，後續能否持續帶動題材發酵，值得期待。未來則建議投資人可留意電動車、二極體、5G相關題材股。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：