財政部高雄國稅局表示，小規模營業人（小商家）於實體商店銷售貨物或勞務，委託行動支付業者向營業人登記所在地國稅局申請接受消費者使用行動支付付款經核准者，自核准當季至2025年12月31日止，如每月銷售額已超過統一發票使用標準，可免使用統一發票及按稅率1％課徵營業稅。

為衝刺我國2025年整體行動支付達到90％並擴大掌握地下經濟稅基目標，財政部自2018年初訂立「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，小規模營業人若導入電子支付，且符合三大適用條件（導入行動支付、接受兩家以上行動支付金流服務、同意提供銷售額資料給稽徵機關），就可享有營業稅優惠稅率。

只要小規模營業人符合三大條件，即使每月營業額超過20萬，也可適用查定課徵1％營業稅優惠至2025年底，至今約有5千家小規模營業人申請。

隨著國內疫情趨緩，各項振興消費措施陸續推出，高雄國稅局指出，小規模營業人如申請導入行動支付，不僅可免去找零，避免收到偽鈔、減少現金保管等風險，更能減少近距離接觸，搭配振興五倍券綁定行動支付，搶到擴大消費的商機，好處多多。

舉例來說，假設自行創業小商家A在2019年導入行動支付、適用1％營業稅，近一年每月營業額約20萬元，則每月營業稅額為2千元。

但一般商家每月營業額20萬元多適用一般營業稅率5％，每月營業稅額為1萬元，稅額較導入行動支付的小商家多四倍。

(時報資訊)