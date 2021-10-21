大陸房地產開發巨頭恒大集團近幾個月高達3000億美元(逾8兆元新台幣)債務償還出現問題，引爆恒大債券違約疑慮，甚至資金鏈斷裂，外界擔憂恒大集團將成為大陸金融市場即將引爆炸彈。對此，海外房產專家警告，大陸房地產產業必須有更多的企業退出，才有可能維持經濟穩定發展。
據CNBC報導，美國德克薩斯州A&M大學經濟學教授Li Gan受訪指出，大陸房地產產業面臨巨大風險，為了穩定產業發展必須縮減規模。他預估大陸買家通常會將買進的第2或第3間房當成投資，等於是有20%房屋庫存被閒置，但即使如此，大陸開發商每年仍以百萬個物件的速度興建住宅。
長年槓桿化經營下，大陸房地產活動迅速擴張，過去幾個月在恒大以及幾加開發商未能及時償還債券，導致面臨違約風險，才讓這個未爆彈正式浮出水面，北京當局大力遏止房地產開發商過度槓桿行為，打壓大陸房市投機活動，包括先前猖獗的借貸活動，並緊縮借貸條件。
Li Gan指出，目前大陸房市已經有降溫跡象，一些業者不得不退出，以便國家與產業正常發展，但他認為，恒大只是一個開始，因為需求不復存在之際，未來會有更多業者退出。
大陸國家統計局20日公布數據顯示，9月大陸70座大城市新屋價格，較前月下降0.08％，Li Gan認為，較低的房價會讓消費者把錢放在其他事物上，對於整體經濟表現更健康，也可以彌補近期大陸經濟消費力道疲弱的問題。Li Gan預測，大陸房地產活動在調整體質後，對大陸GDP貢獻將從30%腰斬至15%，多出來的消費力道將挹注在大陸內需經濟上，加上利用房地產活動拉升經濟成長就是一件不健康的事情，北京當局應推動房地產活動逐步趨緩，避免硬著陸。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：