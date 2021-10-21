【時報編譯張朝欽綜合外電報導】巴克萊( Barclays)上季獲利倍增，優於市場預期。如同華爾街同行，巴克萊在諮詢和股市交易中，收割了投資銀行的費用收入。
該英國銀行7~9月稅前獲利為20億英鎊(27.6億美元)，優於分析師預期的16億英鎊，也是去年同期的11億英鎊的兩倍。
今年前九個月，該行的諮詢和股票業務獲得了創紀錄的業績，推進整個投資銀行的業績和股本回報率達到16.4%，優於去年同期的10.5%。
執行長Jes Staley指出，儘管投資銀行仍為巴克萊的優勢領域，但是也看見消費者復甦跡象，以及利率環境更為有利的早期跡象。
巴克萊公布，第三季從交易顧問獲得收入的投資銀行業務(CIB)，從去年同期的6.1億英鎊升至9.71億英鎊，而股票部門的收入則增長了10%。
不過，該行的固定收益、外匯和大宗商品部門(FICC)上季的收入從去年第三季度的10億英鎊降至8.03億英鎊。
巴克萊股價暫跌0.9%。
(時報資訊)
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