【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士工業工程公司ABB周四下調了全年銷售展望，指出關鍵零件的短缺，限制了供應客戶的能力。

ABB指出，半導體的短缺，以及在疫情期間跨境運送零件的困難，延長了公司對客戶的交貨時間。美國勞工短缺，也讓ABB難於將工業機器人和電氣化產品送交給客戶。

ABB第三季營收為70.28億美元，僅成長4%，不及於該公司七月預期的成長10%的一半。

該成長放緩，也讓ABB下調財測，預計全年銷售將增加6%至8%，低於此前10%的成長預測。

執行長Bjorn Rosengren表示，第三季呈現出混合的景象，一方面是強勁訂單的高需求，另一方面是供應鏈吃緊，對營收的衝擊高於預期。

在未如預期財報公布後，ABB股價目前下跌5.8%。

ABB第三季訂單增速高於營收增速，但是表示，今年剩餘的時間將持續出現短缺問題。

第三季息稅折舊前獲利(EBITA)增加32%，來到10.6億美元，符合預期；營益率為15.1%，優於去年同期的12.0%；而淨利為6.52億美元，略低於6.66億美元的預期。

執行長Rosengren表示，公司現金非常強勁，為資產負債表留下足夠的空間，既可支援本業成長，又可支援收購活動，也可回報股東。

(時報資訊)