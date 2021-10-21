【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.台塑(1301)：每股成交價117.21元，成交量14萬7000股，成交金額1722萬9870元。
2.東元(1504)：每股成交價30.75元，成交量159萬9000股，成交金額4916萬9250元。
3.大成鋼(2027)：每股成交價43元，成交量415萬6000股，成交金額1億7870萬8000元。
4.泰豐(2102)：每股成交價28.6元，成交量900萬股，成交金額2億5740萬元。
5.台達電(2308)：每股成交價254.38元，成交量17萬2725股，成交金額4393萬7786元。
6.台達電(2308)：每股成交價254.37元，成交量6萬3000股，成交金額1602萬5310元。
7.台達電(2308)：每股成交價254.36元，成交量15萬6275股，成交金額3975萬109元。
8.台積電(2330)：每股成交價599.27元，成交量3萬2000股，成交金額1917萬6640元。
9.台積電(2330)：每股成交價599.25元，成交量4萬3000股，成交金額2576萬7750元。
10.台積電(2330)：每股成交價596.53元，成交量4萬1000股，成交金額2445萬7730元。
11.台積電(2330)：每股成交價596元，成交量6萬7000股，成交金額3993萬2000元。
12.宏碁(2353)：每股成交價26.6元，成交量92萬6000股，成交金額2463萬1600元。
13.宏碁(2353)：每股成交價26.59元，成交量225萬股，成交金額5982萬7500元。
14.鴻準(2354)：每股成交價66.5元，成交量98萬3000股，成交金額6536萬9500元。
15.鴻準(2354)：每股成交價61.2元，成交量90萬5000股，成交金額5538萬6000元。
16.聯發科(2454)：每股成交價911元，成交量3萬股，成交金額2733萬元。
17.聯發科(2454)：每股成交價905.5元，成交量5萬股，成交金額4527萬5000元。
18.瑞軒(2489)：每股成交價17.75元，成交量140萬股，成交金額2485萬元。
19.大立光(3008)：每股成交價2067.37元，成交量1萬7000股，成交金額3514萬5290元。
20.創意(3443)：每股成交價532元，成交量4萬5000股，成交金額2394萬元。
21.旭隼(6409)：每股成交價1700.65元，成交量6萬7404股，成交金額1億1463萬613元。
22.旭隼(6409)：每股成交價1700.52元，成交量5萬7596股，成交金額9794萬3150元。
23.億豐(8464)：每股成交價369.71元，成交量8萬1000股，成交金額2994萬6510元。
(時報資訊)
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