【時報-台北電】浩鼎(4174)Globo H抗體小分子藥物複合體新藥OBI-999通過台灣衛福部食藥署核准進行二期人體臨床試驗。

浩鼎Globo H抗體小分子藥物複合體新藥OBI-999通過台灣衛福部食藥署核准進行二期人體臨床試驗。公司在此試驗中將以免疫組織化學染色法(Immunohistochemistry, 簡稱IHC)測試受試者腫瘤的Globo H表現，作為二期臨床族群擴增試驗(Cohort Expansion Phase)收案條件。預計2023年評估主要試驗指標，惟實際時程將依執行進度調整。

Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999，以醣抗原Globo H為標的設計之抗體小分子藥物複合體(Antibody Drug Conjugate, ADC)，用於癌症治療。ADC藥物之靶向性來自其中抗體部分(antibody)，毒殺癌細胞作用大部分來自小分子化學藥物(payload)。抗體與化學藥物透過連接物(linker)互相連接，在抗體與腫瘤細胞表面的靶向抗原結合後，腫瘤細胞會將ADC藥物內吞(endocytosis)，之後ADC藥物會在溶(酉每)體中分解(lysosomal degradation)，釋放出具活性的小分子化學藥物，以阻止腫瘤細胞分裂，達到殺死腫瘤細胞的目的。

根據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1413億美元，複合年成長率11.6%；惟浩鼎研發中Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來發展將與浩鼎整體產品線開發策略綜合考量後擬定。（編輯整理：葉時安）

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