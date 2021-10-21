【時報-台北電】宜新實業(4440)股票即將終止興櫃交易並轉至證交所上市交易。
宜新實業申請股票初次上市案，業經台灣證券交易所股份有限公司110年8月31日台證上一字第1101804657號函核准上巿。公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股755萬股，每股面額新台幣10元，業經台灣證券交易所股份有限公司110年9月14日台證上一字第1101804974號函申報生效在案。宜新實業向台灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年10月25日，並自同日起終止興櫃買賣。掛牌第一個交易日至第五個交易日為10月25日至10月29日。
宜新實業辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日，公司股票初次上市前現金增資發行普通股755萬股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.76元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣42.66元；公開申購承銷價格為每股新台幣38元；總計新台幣3億1221萬2220元，業已全數收足。過額配售數量為50萬股，占公開承銷數量比例6.62%，過額配售所得價款1900萬元。現金增資基準日為10月21日。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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