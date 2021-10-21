台股早盤延續反彈氣勢，早盤最高攻克萬七關卡來到17,026點，上漲接近140點，大盤在追價意願不足，加上整體亞洲股市出現回檔，指數漲幅出現明顯收斂，尾盤指數一度翻黑，終場加權指數上漲1點，收在16,889點，成交量為3,077億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國聯準會（Fed）發布最新褐皮書顯示，美國經濟成長在9月到10月為「適度至溫和」，原因是供應鏈中斷、物價高漲和缺工等，「整體而言，短期經濟活動前景依舊樂觀，但部分地區指出不確定性增加，比起前幾個月偏向審慎樂觀。」，在經濟面佳，支持道瓊挑戰新高。

台灣經濟部統計處也公布，9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，年增25.7％，拿下連19紅，年增幅度也優於預期，預期今年前十月累計金額將有望賺贏去年全年金額，全年有望站上6,000億美元大關。

9月外銷訂單年增率優於預期，因國際品牌智慧手機新品陸續上市、新興科技應用需求及終端消費動能穩健，加上國際原材物料行情維持高檔，台股在基本面加持下，大盤仍有走高機會。

美元指數近期持續回檔，已經跌破月線支撐，近期亞幣持續維持強勢，反彈至月、季線之上，預期台幣在此影響下，短期容易升值，有利於後續資金動能轉強。

受到國際股市走強，外資近期在現貨市場整體而言偏向正向，期貨未平倉空單近期也出現回補，本土投信在集中出現加碼，政府基金在指數走強之際出現減碼。

整體來看，法人目前偏向多方，另外觀察融資餘額近期持續減肥，融券略增，加上技術指標已經在轉強，台股仍有機會持續反彈，不過需觀察台股突破萬七後，季線、半年線反壓是否有效克服。

(時報資訊)