人民幣匯價21日維持小幅震盪，人民幣兌美元在岸價21日官方收報在6.3988元，較上一日收盤價6.3936元下跌52個基點，跌幅0.08％。21日交投依舊火熱，成交量持續放大到453.91億美元。

截至16點43分，離岸人民幣報6.3938元，上揚14個基點，漲幅0.02％。

人民幣兌美元中間價21日報6.3890元，較上日升179個基點，單日漲幅0.28％。

(時報資訊)

#人民幣 #美元

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
17:03
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:29
英國FTSE
7192.12 -30.98(0.43%)
21:01
法國CAC
6685.04 -20.57(0.31%)
21:01
德國DAX
15508.51 -14.41(0.09%)
21:01

延伸閱讀