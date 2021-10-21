針對我國人在大陸打國藥、科興疫苗回台後認證問題，陸委會副主委邱垂正21日引述疫情指揮中心說法指出，現階段對於國人在海外接種疫苗的部分，只要是接種WHO核發緊急使用清單COVID-19的疫苗種類，都可以在返台後於系統補登，但仍要妥善保留在國外的接種證明以及接種紀錄，不再核發疫苗接種證明文件。

至於台商返台放寬隔離天數問題，邱垂正再引述指揮中心說法表示，為確保國內的防疫安全，目前仍維持邊境的嚴格管制措施，也視國內疫苗涵蓋率情況，再來思考邊境的放寬。

邱垂正說，有關於疫苗認證一事，疫情指揮中心已在規畫數位接種證明，並參考各國現行的做法，陸委會也會適時向指揮中心反映相關的意見。

此外，針對國人出境後因為疫情未返回台灣，而被遷出戶籍的情形，邱垂正表示，內政部之前也曾經召開相關的會議，陸委會也有參加，針對可能影響健保、國民年金、勞保的老年給付、所得稅率，以及地價稅率等問題進行處理。

邱垂正強調，會確保國人的權益不會影響，這點請國人放心。他表示，其他可能引響其他權益的問題，陸委會也會協助反映台商、台生，以及其他在大陸國人的心聲跟權益。

(時報資訊)