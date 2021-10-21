美國貿易代表戴琪早前表態可能取消部分加徵關稅，中國商務部回應稱，歡迎美方的有關舉措，並重申中方立場，認為取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。
新浪財經報導，中國商務部新聞發言人在例行記者會上表示，中方始終認為，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益。雙方經貿團隊一直保持正常溝通。中方認為，中美經貿協議有利於中美兩國，也有利於世界經濟，雙方應共同努力，為推動落實協議創造氛圍和條件。
談及中歐經貿問題，中方表示，希望歐方保持市場開放，為中國企業提供公平公正非歧視性的營商環境，中國願與歐繼續加強全球經濟治理、低碳轉型、數字經濟互聯互通等務實合作。
對於中澳經貿，中方表示，希望澳方多做有利於兩國互信和合作的事。
中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在本月9日與戴琪舉行視訊會議，討論中美經貿協議落實情況。據中國商務部披露，中方就取消加徵關稅和制裁進行了交涉，並就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場。
(時報資訊)
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