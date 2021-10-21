【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)將在11月中陸續推出多款特色新品，包含甫發表的全新ConceptD 7 SpatialLabs Edition筆記型電腦(CN715-73G)，該款筆電能即時渲染提供裸視立體3D體驗，是ConceptD系列進入第三年的代表作品。除此，還有採用宏碁特殊Ezel軸承設計的可翻轉筆電。
宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣表示，2020年台灣地區業績有5%以上的年成長，因此2021年目標可以挑戰再成長，並將在核心事業和創新事業持續努力。宏碁目前四大事業，包括核心事業和創新事業，像是PC和電競就是屬於核心事業，而生活風格品牌和AI雲端則是創新事業，並延伸像是電競能量飲量，以及空氣品質改善的宏碁智新、智慧醫療領域的宏碁智醫等，強調以人為出發點，打造以人為本的場域。
ConceptD系列今年進入第三年，該系列新款有可翻轉筆電，採用宏碁特殊Ezel軸承設計，六種使用模式靈活切換，包括ConceptD 7 Ezel Pro及ConceptD 3 Ezel、ConceptD 3 Ezel Pro新品，包括14.1吋及15.6吋分別搭載NVIDIA Quadro顯示晶片或GeForce顯示晶片共計五款機種。
至於ConceptD 7 SpatialLabs Edition支援Acer SpatialLabs，整合光學、顯示和感應技術，能即時渲染提供裸視立體3D體驗，搭載RTX 3080顯卡及第11代Intel Core i7處理器與2 TB SSD，且具備通過PANTONE驗證的UHD 4K的15.6吋螢幕，達100%覆蓋率Adobe RGB色域及Delta E<2色彩準確度，展現高性能及可靠性，售價15萬8000元。
(時報資訊)
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