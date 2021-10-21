【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因憂心中國經濟成長速度放緩，通膨失控以及供應鏈斷鏈危機將影響獲利能力，10月份亞洲企業的獲利水準，在16個月以來首次下修。
根據路透社資料，MSCI亞太業者在未來12個月的獲利預估，在10月時下修1.3%，這是自2020年6月以來首次調降。
高盛認為，對亞洲企業的獲利前景開始變得較謹慎。還有基於新冠病毒，中國大陸經濟成長性與政策性，供應鏈問題以及通膨等風險考量下，可預測除日本以外，MSCI AC亞太指數2021年獲利能力將增32%，到了2022至2023年估減至9%。其中，非必要性消費產品的評等調降約2.5%，而醫療保健、消費必需品、科技與材料方面的預估也都下修超過1%。
國際貨幣基金(IMF)組織19日下修2021年亞洲經濟成長預估，同時示警，另波新冠疫情、供應鏈中斷與通膨壓力都是景氣負面因素。
ANZ銀行認為，依照目前疫苗覆蓋率來推估，東協地區要群體免疫至少還需6個月的時間。一旦區域內主要央行貨幣緊縮，除將增加企業主借貸成本，也會擠壓獲利表現。
同時，受到電力短缺與房地產行業動盪不安影響，中國大陸第3季經濟成長增幅，亦創1年以來最小。
(時報資訊)
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