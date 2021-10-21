城中城爆出「幽靈管委會」，是否真有管委會，儼然成為羅生門。不過，國民黨高市議員陳美雅今（21）日接獲爆料，出示1份「城中城大廈110年2～4月財務收支明細表」，裡頭載明3個月管理費收入8萬6500元，本報循線致電該公告上頭的管委會電話，對方辯稱「現在頭整天都暈暈的，不便回答」。陳美雅則痛批，明明有管委會，高市府說法與事實有誤，明顯卸責推諉。
根據這張近日流傳的「城中城大廈110年2～4月財務收支明細表」，右下角蓋有「城中城大樓管理委員會」的印章以及地址、電話，3個月管理費收入86500元，而支出費用細項，電梯保養費1萬500元、垃圾清運費2、3月1萬6800元、7～11樓LED燈具組1800元、大樓清潔費2～4月1萬2000元、總幹事＋管理費2～4月=4萬5000元等支出，結餘為負2萬3008元。
本報致電上頭管委會電話，接到電話的男子不願正面回應提問，他直說，「我現在頭，整天都暈暈的」、「我現在非常的累」，「其實這個自救委員會⋯⋯」，記者追問外界想釐清管委會相關問題，他回絕直說「不必要，有事會跟刑事（警方）報告」。
據了解，這名男子就是城中城住戶口中的「城中城管委會李姓總幹事」，面對一連串提問，他閉口不答。但日前有位承租戶郭姓男子指控，自己與「總幹事」李姓男子簽約，李在大樓沒有任何產權，警方後續將調查李是受託出租房舍，還是竊占房舍。
另有位呂姓住戶透露，每個月都會定期繳交500元管理費，但是他們現在的管委會並非民選，怒斥那些說「城中城沒有管委會的人」根本就在說謊。
高市議員陳美雅指出，據住戶提供的公告顯示有類管理委員會的組織，有管理人員、有人跟住戶收費，有蓋章也有聯絡電話，怎麼會有市府消防安檢有缺失卻找不到聯絡窗口的說法？市府說法與事實有誤，明顯卸責推諉。
陳美雅也提到，有住戶陳情幾個月前1到4樓的鐵門都早已被不明人士拆除變賣，市府卻又表示失火前曾有去做安檢但是不得其門而入，只好貼公告後離開，陳美雅說既然沒有門，市府又怎會無法進入？到底誰在掩蓋真相？
對此，高市府日前回應，由於城中城產權複雜，無法依相關法令，由所有權人組成管委會，因此讓原住戶自行管理，收取清潔費做簡易維護，但成果不彰，去年底里長出面協調，聘用1位管理員，除了每天敲門關懷獨居者，也清除樓梯間雜物，進行周邊環境維護，代收信件，代收水電費等，該自救會並非依公寓大廈管理條例規定所成立的管理委員會。
(時報資訊)
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