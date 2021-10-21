【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股隔夜漲跌不一，那斯達克收跌。港股周四震盪開盤，午後低走，一度大跌295點，成交金額約在1240億港元。

　周四香港恆生指數收跌118.49點或0.45%，為26017.53點。國企股(H股)收跌3.12點或0.03%，為9273.57點。

　中國恆大周四復牌，大跌12.5%，報2.58港元；恆大物業跌8.0%，報4.71港元；恆大汽車跌2.0%。中國恆大周三宣布，取消以26億美元出售恆大物業多數股權的計畫，讓恆大流動性吃緊的狀態雪上加霜，遭受挫敗。

　本預定收購恆大物業的合生創展大漲7.6%，報26.6港元。

　地產股漲1.74%，保險股漲1.01%，銀行股漲0.25%。

內房股強勢，碧桂園漲3.5%；萬科漲2.4%；華潤置地漲3.5%。國務院總理劉鶴稱，目前房地產市場風險可控。市場認為，只要恆大問題不要燒到其他開發商或其他產業，中央可能放任恆大自求生存。

　內險股走高。中國平安漲7.5%；中國人壽漲2.2%；中國太保漲3.0%。

　港交所跌1.9%，報481.4港元。港交所即將公布財報，瑞信下調該公司每股盈餘預期，目標價由590港元下調至569港元。

(時報資訊)

#美股 #中國恆大 #那斯達克 #港股

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